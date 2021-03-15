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3 أمور عاجلة.. رسالة جديدة من الملك سلمان إلى أمير الكويت

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الملك سلمان وأمير الكويت
 
الإثنين، 15-03-2021 01:53 م محمد فضل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد سلم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم.
حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.
 

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