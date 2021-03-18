1000 جنيه راتب شهري للأسر المتبنية أطفال أيتام

الخميس، 18-03-2021
09:16 م
المصريون
كشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجيهًا بدراسة دعم الأسر
ة التي
تقوم برعاية وكفالة الأطفال الأيتام أو بلا مأوى بمبلغ مالي يقدر بـ1000 جنيه شهريا
فيما يعرف بالأسر
ة البديلة، حسب "القاهرة 24".
وفي سياق منفصل كشفت مصادر مطلعة تكليف وزارة التضامن الاجتماعي
بزيادة موارد صندوق رعاية الأطفال بلا مأوى.
وقالت المصادر في تصريحات للموقع المذكور، إن هناك تكليفات
من القيادة السياسية لوزارة التضامن الاجتماعي بزيادة موارد صندوق رعاية الأطفال بلا
مأوى؛ للإنفاق على المشردين.
وفي سياق آخر، شددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
على أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر في الشارع بلا مأوى، حيث تكثف الوزارة جهودها
في هذا الإطار.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة لا تعمل فقط على الفئات
الأولى بالرعاية ولكن تعمل على جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل على تنمية
الانسان المصري والحفاظ علي كرامته، مشددة على أن تسليم الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات
الخاصة تهدف لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة ان الوزارة تعمل على إعلاء قيمة
العمل وتشجيع الأسر
على العمل والإنتاج.