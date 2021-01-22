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قضايا وحوادث
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وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
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وفاة كاتبة وزوجة ممثل شهير تفجع الوسط الفني
أرشيفية
الجمعة، 22-01-2021
05:08 م
الطيب حسين
رحلت عن عالمنا صباح اليوم الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.
وقال الكاتب خالد منتصر زوج ابنتة الكاتبة الراحلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "البقاء لله.. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح".
وتابع "إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".
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تفجع الوسط الفني
زوجة ممثل شهير
وفاة كاتبة
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