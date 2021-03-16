الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 11:35 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب
الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
علامات مُبكرة يتجاهلها كثيرين تدل على الإصابة بالسرطان
هل تُسلم قطر الإخوان لمصر؟.. وزير الداخلية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري
وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي
مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم طائرة بسيارة!
فرض رسوم جديدة لدخول السعوديين مصر.. والسفارة تُعلق
دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا
صادم.. بلد عربي يسجل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس
بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة
وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة
الثلاثاء، 16-03-2021
08:47 ص
أحمد عادل شعبان
توفي اليوم الفنان الكبير
عادل هاشم
عن عمر يناهز 82 سنة بعد حياة فنية حافلة.
ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
Copy
مصر
المصريون
عادل هاشم
وفاة الفنان عادل هاشم
إقرأ ايضا
بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب
علامات مُبكرة يتجاهلها كثيرين تدل على الإصابة بالسرطان
وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي
أخبار متعلقة
صدمة لـ رضوى الشربيني .. ومطالبات بالدعاء لها
تعرف على صلة القرابة بين تامر حسني و ليلى مراد
ابنة صدام حسين تفجر مفاجآت لا يعلمها الملايين عن والدها
"مايوه المطلقات" يتسبب في الهجوم على محمد منير
هيفاء وهبي تحرج فنان مصري شهير: مش بترد على رسايل الحب بتاعتي
فنان شهير يعلن تبرؤه من الغناء قبل وفاته: اوعوا تفتكروني بالأغاني .. افتكروني بالدعاء