الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 11:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

علامات مُبكرة يتجاهلها كثيرين تدل على الإصابة بالسرطان

هل تُسلم قطر الإخوان لمصر؟.. وزير الداخلية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري

وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم طائرة بسيارة!

فرض رسوم جديدة لدخول السعوديين مصر.. والسفارة تُعلق

دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

صادم.. بلد عربي يسجل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

ADS
 

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة

فنان
وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 82 سنة .. والجنازة من مسجد السيدة نفيسة
 
الثلاثاء، 16-03-2021 08:47 ص أحمد عادل شعبان
توفي اليوم الفنان الكبير عادل هاشم عن عمر يناهز 82 سنة بعد حياة فنية حافلة.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
 

إقرأ ايضا

الحكاية

بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

636402128752983202

علامات مُبكرة يتجاهلها كثيرين تدل على الإصابة بالسرطان

91be3f9f026da6cdf3898546b2f0e0c1de9a7888030a7c3bd39e70c54847062a

وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

أخبار متعلقة

خيري رمضان

صدمة لـ رضوى الشربيني .. ومطالبات بالدعاء لها

تامر حسني

تعرف على صلة القرابة بين تامر حسني و ليلى مراد

صدام حسين

ابنة صدام حسين تفجر مفاجآت لا يعلمها الملايين عن والدها

محمد منير

"مايوه المطلقات" يتسبب في الهجوم على محمد منير

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تحرج فنان مصري شهير: مش بترد على رسايل الحب بتاعتي

فنان

فنان شهير يعلن تبرؤه من الغناء قبل وفاته: اوعوا تفتكروني بالأغاني .. افتكروني بالدعاء