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وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع كورونا

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نادية العراقية
Native
الأحد، 16-05-2021 02:07 م

أعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية عن وفاةها، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا ومعانتها من اعراض الفيروس وتدهور حالتها الايام الاخيرة .
وكانت اصيبت الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا بعد أزمتها الصحية الأولى التى مرت بها الفنانة، حيث تعرضت في أواخر شهر أبريل الماضي، لنزيف حاد في العين اليمنى، وكانت طالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نزيف حاد في عيني اليمين، دي تبقى العملية الرابعة، مش شايفة ادعوا لي، لا حول ولا قوه إلا بالله».
ولكن لم تتجاوز الفنانة نادية مرحلة إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور صحتها وحجزها بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وقد تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، حيث كشف نجلها أدهم عبر حسابه على «فيس بوك انها تتلاقي العلاج  بالعناية المركزة يأحدي مستشفيات العزل كما ان حالتها حرجة جدا، فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبة الأكسجين لـ50% أو 60%.
 

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