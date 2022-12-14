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وفاة حفيد المشير طنطاوي بشكل مفاجئ

elaosboa58167
الطفل الراحل
Native
Teads
الأربعاء، 14-12-2022 08:47 ص

 

 

توفي أمس الثلاثاء، محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.

 

ونشرت مدرسة جلوبال باراديم الدولية صورة الطالب الذي توفي اليوم معلقة عليها: توفي أحد  أبناء المدرسة الأعزاء محمد إيهاب حسين طنطاوي بالصف السابع.. نسأل لله له المغفرة والرحمة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

 

وتابعت: ستقام صلاه الجنازة على روحه الطاهرة الثلاثاء 13 ديسمبر بعد صلاه الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس..نسألكم الفاتحة.

 

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي نهاية سبتمبر عام 2021 عن عمر يناهز 85 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية والتي حجز على أثرها لفترة في مستشفى كوبري القبة.

 

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