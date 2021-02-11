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وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

علي حميدة
علي حميدة
 
الخميس، 11-02-2021 05:27 م المصريون
توفي منذ قليل، الفنان علي حميدة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عاما.
وأكد نجل شقيقه في تصريحات صحفية، أن الفنان الكبير رحل عن عالمنا منذ قليل.
وكان "حميدة" قد عانى من تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية.
حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا، ومازالت أغنية "لولاكي" أيقونة في عالم الموسيقى.
 

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