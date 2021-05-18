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وزير خارجية دولة عربية يصف السعوديين بـ«البدو» وعبدالرحمن بن مساعد يرد

الأمير-عبد-الرحمن
عبدالرحمن بن مساعد
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 10:14 ص المصريون

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بعدما قال عن السعوديين بأنهم “بدو” معتقداً أنه يسيء لهم من خلال سلسلة تغريدات بحسابه في تويتر.
وقال الأمير عبدالرحمن ” شربل وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا:هؤلاء البدو! نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى”.
وتابع الأمير عبدالرحمن قائلاً : “استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك. تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب!”.
وأضاف : “شربل وهبة : وزير الخارجية و ( المغتربين)..هل ما صرحت به يصب في مصلحة المغتربين يا وزيرهم؟!” .
وأردف الأمير رده بمقطع من أوبريت “الجنادرية وعلق عليه : “بدون تحية ل #شربل_وهبة ومن هم على شاكلته”.
واختتم تغريداته قائلاً : “استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..!”
 

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