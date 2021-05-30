وزيرة الهجرة تُعلق على جدل ملابسها أثناء أداء القسم (فيديو)
ا
Native
الأحد، 30-05-202103:20 م
تحدثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة
مكرم، أمس السبت، عن ملابسها التي أثارت جدلا خلال أدائها القسم.
وقالت في لقاء تلفزيوني مع برنامج "هي وبس"، المذاع
على فضائية "سي بي سي سفرة"، ومن تقديم رضوى الشربيني إن "ما قد أثار
المشكلة منذ البداية بشأن ملابسها هو ارتدائها لـ"نصف كم" أثناء أداء القسم"،
وبررت هذا بأنها كانت عائدة لتوها من إمارة دبي الخليجية، وتم موضوع تعيينها كوزيرة
بصورة سريعة دون أن تتحضر له جيدا.
وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم، أنها كانت ترتدي ملابس لائقة خلال
أداء القسم، فيما اعترفت أن هناك جدلا أثير بشأن ارتدائها لـ"نص كم" خلال
أداء القسم.
وقالت: "كانت هناك قضية رأي عام بسبب ارتدائي لـ"نص
كم"، فلم أستوعب ما حدث، لكن مع بداية العمل العام تعلمت أنه من الضرورة أن تكون
هناك أمور نكون أكثر وعيا بها".
وتابعت الوزيرة أنها أجرت وقتها مداخلة هاتفية مع أحد البرامج
التلفزيونية، والتي أكدت فيها أن ارتداءها لـ"نص كم" ليس استهانة بالمكان
الذي تواجدت فيه"، موضحة أنها دبلوماسية وعملت مرات عديدة في إدارة البروتوكول
بوزارة الخارجية، وتدرك تماما ما هو لائق وغير لائق ارتداؤه.