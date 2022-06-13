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«هي اللى جات لي البيت».. المتهم باغصاب فتاة المرج يكشف مفاجأة

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ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 13-06-2022 12:27 م

كشف المتهم باغتصاب فتاة قاصر في المرج، عن مفاجأة في اعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، اليوم الاثنين، حيث أكد أن ما حدث كان بإرادة الفتاة ولم يكن كرها عنها.
وأضاف المتهم، أنه كانت هناك علاقة عاطفية بينه وبين الفتاة فذهبت اليه في شقته وعاشرها معاشرة الازواج برضاها.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، واستمعت النيابة الي اقوال الفتاة المجني عليها والتي أكدت انها كانت تعيش قصة حب مع المتهم ثم نجح في خداعها باسم الحب واغتصبها.
وأوضحت الفتاة، أن المتهم وعدها بالزواج عقب ارتكاب فعلته إلا أنه تهرب منها بعد ذلك قائلة "عشمني وخلي بيا".
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتعدى أحد الشباب عليها فى المرج، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بحسب قولهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
 

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