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هل تتذكرون الزوجة الرابعة لـ"الحاج متولي"؟.. صورة صادمة

الحاج متولي
الحاج متولي
 
الإثنين، 12-04-2021 10:01 م محمد فضل
عادت الفنانة مونيا المعروفة بـ”ألفت” التي كانت الزوجة الرابعة في المسلسل الشهير “عائلة الحاج متولي”، إلى الساحة الفنية بصورة جديدة من داخل عيادة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغير ملامحها.

وأحدثت الصورة صدمة لدى البعض، بسبب ما اعتبروه تغير كبير على شكلها وتقدمها في العمر، لتخرج الفنانة وتزعم أن الصورة نشرت من فيديو لصديقتها، وأنها تم التلاعب بها لتبدو أكبر بالعمر.


وقالت: “معظم أصحابي زعلوا للصورة جدا وأرسلوها لي وفي الحقيقة أنا لست مواليد 1969، أنا أصغر” مبينه أنها لا تهتم للشائعات".

كما أضافت “أنا بحبني في كل سن وعارفة عمري وفخورة بي، وبالنسبة للصورة أخذوها من فيديو لصاحبتي دكتورة نسمة وأنا كنت عندها بشكلي الطبيعي لكن كنت آخذ أدوية “.
 

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