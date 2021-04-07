نقابة الفنانين تعلن عن وفاة سيد عثمان

الأربعاء، 07-04-2021
12:01 م
المصريون
أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة
الفنان سيد عثمان
بعد صراع مع المرض.
ونشر الفنان منير مكرم
عضو مجلس إدارة النقابة، صورة الفنان سيد عثمان
، وكتب
على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "الدوام لله الفنان
سيد
عثمان" دون الكشف موعد أو تفاصيل الجنازة.
يذكر أن الفنان سيد عثمان
بدأ مشواره الفنى فى منتصف التسعينيات ونظراً لأن
شعره ابيض فقد فرض عليه أداء أدوار معينة، حيث اشتهر بأداء دور رجل الاعمال ورجل
القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودورالوالد. وشارك في عدد من المسلسلات وأيضاً
الأفلام خلال مسيرته الفنية.