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"نايكي" تتبرأ من "أحذية الشيطان" التي تحتوي على دم بشري

شركة "نايكي"
شركة "نايكي"
 
الأربعاء، 31-03-2021 10:07 ص فتحي مجدي
قررت شركة "نايكي" المصنعة للأدوات الرياضية، مقاضاة شركة أمريكية أحذية رياضية بعد أن قامت بتعديل إحدى تصميماتها من الأحذية، ويحتوي على دم بشري.

وتفجر الجدل حول "الحذاء الشيطاني" بعد تعاون شركة "MSCHF" الأمريكية مع مغني الراب "ليل ناز إكس" لعرض 666 زوجًا من هذه الأحذية الرياضية باسم (Satan Shoes)، والتي تحتوي على دم بشري حقيقي في النعل.


وسارعت شركة "نايكي" إلى مقاضاة الشركة الأمريكية بتهمة انتهاك حقوقها التجارية، وسرقة تصميم حذائها الرياضي "Nike Air Max 97" وإنتاجه بشكل معدل باللونين الأسود والأحمر بقيمة 740 جنيهًا إسترلينيًا، والذي يتميز أيضًا بنجمة خماسية وصليب مقلوب.

ويحتوي نعل كل حذاء على حبر أحمر وقطرة واحدة من دم الإنسان تبرع بها أعضاء المجموعة.

وقالت "نايكي" في الشكوى: "من المرجح أن تسبب MSCHF وأحذية الشيطان غير المصرح بها ارتباكًا وتخفيفًا وتخلق ارتباطًا خاطئًا بين منتجات MSCHF وشركة Nike".

واعتبرت "نايكي"، أن ما قامت به الشركة الأمريكية تسبب في "ضرر كبير" لها، بين المستهلكين الذين يعتقدون أنها "تؤيد الشيطانية".

وأصدرت "نايكي"، بيانات إلى العديد من وسائل الإعلام، من بينها (CNN)، لتبرئ نفسها من علاقته بـ "أحذية الشيطان"، قائلة إنها لم تصممها أو تطلقها ولا تؤيدها.

وتم بيع جميع الأزواج الـ 666 في أقل من دقيقة بعد ظهورعها في مقطع فيديو.

وقالت عملاقة الأدوات الرياضية "نايكي" في دعواها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بنيويورك إنها لم تمنح تفويضًا إلى الشركة الأمريكية.

وطلبت وقف بيعها "أحذية الشيطان"، مع حظر (MSCHF) من استخدام علامة تصميم (Swoosh) الشهيرة.
 

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