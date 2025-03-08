موعد صرف زيادة التموين في شهر رمضان 2025 (تصل لـ250 جنيه للبطاقة)
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السبت، 08-03-202503:47 م
في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين مع بداية شهر رمضان وحتى يونيو 2025، موضحا أن الدعم سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يعتبرون الأكثر احتياجا.
-الأسر المكونة من فرد واحد: زيادة الدعم بقيمة 125 جنيهًا شهريًا.
-الأسر المكونة من فردين فأكثر: زيادة الدعم بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
بطاقات التموين - صورة أرشيفية
موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين
من المقرر بدء صرف الزيادة في الدعم على بطاقات التموين في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطنين، خلال الأسبوع المقبل من 10 حتى 15 رمضان الحالي.
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