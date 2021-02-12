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مهندس نظام التحكم بمسبار الأمل: انتظروا أخبارا جميلة قريبا

المهندس إبراهيم عبدالله المدفع مهندس نظام التحكم بمسبار الأمل
المهندس إبراهيم عبدالله المدفع مهندس نظام التحكم بمسبار الأمل
 
الجمعة، 12-02-2021 12:14 م إيمان هاني
أكد المهندس إبراهيم عبدالله المدفع مهندس نظام التحكم بمسبار الأمل وقائد فريق أنظمة التحكم، أنه شعر بالفرح لدى وصول المسبار إلى كوكب المريخ.

وأضاف "عبدالله"، في تصريحات تلفزيونية ،عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، قائلا :"لاحظنا حب الناس وحماسهم لهذا الأمر وهو ما زاد فرحتنا بشكل أكبر، والمسبار سوف يبقى في المسار لمدة شهرين، ثم ينتقل إلى المدار العلمي، وعندها ستبدأ عملية الحصول على البيانات وتخزينها".

وتابع: "بداية من شهر إبريل حتى سبتمبر سوف نفحص سلامة الأجهزة العلمية ونتاكد من سلامة البيانات، وفي شهر سبتمبر سنبدأ إرسال هذه البيانات إلى المجتمع الدولي لبدء البحث بخصوص كوكب المريخ، وننتظر أيام قليلة للتصريح حول النتائج التي توصلنا إليها حتى الآن، مردفا :" انتظروا الأخبار الجميلة عن ما توصلنا إليه من بيانات ومعلومات".

وأردف: "نحن نبعد عن الأرض ما يقارب 493 مليون كم، لهذا السبب فإن أي إرسال أي بيانات قد يستغرق 11 دقيقة، وإعادة البيانات إلى الأرض يستغرق 11 دقيقة أخرى، أي أن 22 دقيقة تستلزم إرسال أمر من المحطة الأرضية ذهابا وإيابا، لذلك كانت عملية دخول المسبار في المريخ ذاتية، وبالتالي كان ذلك أحد أسباب توترنا أثناء هذه العملية لأننا لم نستطع القيام بأي شيء إذا حدث أي أمر غير متوقع".
 

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