من هى عروس فرح المنصورة الأسطورى

الخميس، 21-09-2023
01:36 م
نسمه عبد الوهاب
سلمى فايد، تخرجت حديثا من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية بجامعة طنطا حيث مسقط رأسها.
امتهنت سلمى فايد مهنة التدريس فور تخرجها في العام قبل الماضي، إلا أنها توقفت عن عملها من أجل الزواج بشخص تقدم لخطبتها من نفس المحافظة ولكنه يقيم رفقة أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستعد عروس المنصورة لمرافقة زوجها إلى أمريكا
حيث يقيم ويوجد عمله هناك، كونه يمتلك سلسلة صدليات كبيرة خاصة به، وسيعاود إلى هناك فور العودة من شهر العسل في جزر المالديف.
وشاركت عروس طلخا الفرحة شقيقتها التي تصغرها بأعوام قليلة، واسمها سارة فايد، ولفتت الأنظار بإطلاتها الجميلة الهادئة الوقورة أيضًا.
وبدأت علاقة سلمى وحسام يوم 17 ديسمبر 2021 عندما احتفلا بالخطبة ثم في 10 مايو 2022، احتفت سلمى فايد بأول عيد ميلاد لزوجها بعد كتب كتابهما، بصور ومقاطع مصورة لهما، معلقة: «كل سنة وأنت بخير ومعايا يا روحي».
عريس طلخا صاحب فرح المنصورة
وراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتكهنون بتكلفة فرح المنصورة
الذي شهد حضور عدد كبير من مطربي الصف الأول مثل وائل جسار ومحمد حماقي وتامر حسني، حيث لم يعتاد أن يتواجد عدد من النجوم في أفراح الأقاليم.
وتبين أن عريس طلخا يعمل صيدلي ومقيم في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أسرته، ولديه سلسلة صيدليات باسمه، وتجاوز الثلاثين من عمره، وهناك من خمن تكلفة الحفل وقالوا إنها تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه.
وخرجت منظمة الحفل في تصريحات صحفية، وأوضحت أن التجهيز لهذا الحفل جرى الإعداد له منذ عام تقريبًا حيث تم توقيع العقود والاتفاق مع الزوج في أكتوبر الماضي.
وكانت هناك لقاءات دورية بين العريس من ناحية والمنظمين والقاعدة التي تحتضن الفرح من ناحية أخرى، للاتفاق على الفقرات والشكل الذي يخرج به الفرح.
وما لفت الانتباه هو وقوف تامر حسني وحماقي وجسار إلى جوار بعضهم في حفل زفاف واحد في أحد الأقاليم، ولشخص لا يبدو مشهورًا في المجتمع.
تعليق عريس طلخا
وتعليقا على هذه الضجة، قال حسام الصياد عريس طلخا، الذي تصدر التريند بسبب فرح المنصورة
، قائلا: أنه يقضي شهر العسل حاليا خارج مصر، معلقا «حلو الجواز لحد دلوقتي».
وقال في تصريحات إعلامية، إنه لم يكن يتوقع إتمام الفرح بهذا الشكل الجميل ومشاركة الجميع لهم فرحتهم وتم إسعاد كل ضيوفهم والحضور الذين أشادوا بحفل الزفاف.
وشدد على أنه لم يصرح بتكلفة الفرح وكل ما يتردد من أرقام حول التكلفة غير دقيق، قائلا هو فعلا الفرح اتكلف كتير عشان المطربين والتصوير وباقي الاستعدادات.
ولفت إلى أنه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 18 عامًا، واتربى في مصر وظل مرتبطًا بها ويتحدث اللغة العربية في منزله بأمريكا
ولم يفكر في الزواج بواحدة من غيره جنسيته أو دينه حتى لا يؤثر هذا على أطفاله، قائلا: العروسة خريجة كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية وسريعة التعلم رغم كونها حديثة التخرج.