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مفاجأة.. حلقة اليوم من "الاختيار2" بدون إعلانات لهذا السبب

الاختيار 2
الاختيار 2
 
السبت، 17-04-2021 03:11 م محمد فضل
قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، اليوم السبت إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، بأن القرار صدر بتحديد الحلقة الخامسة كونها تحتوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.

يعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءا، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا.

كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءا.
 

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