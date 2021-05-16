مصر تقرر فتح معبر رفح استثنائيًا أمام الفلسطينيين

الأحد، 16-05-2021
01:33 م
قررت السلطات في مصر
، فتح معبر رفح
استثنائياً تضامن
اً مع
الشعب الفلسطين
ي لاستقبال المصابين.
واستشهد سبعة فلسطين
يين من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال ووالدتهم،
في غارة استهدفت شقتهم السكنية في شارع الوحدة بحي الرمال الشمالي، في قطاع غزة، سابع
أيام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطين
يين، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
و استشهد 7 مواطنين من عائلة "اشكنتنا" بعد استهداف
شقتهم السكنية، بقصف عدواني من طائرات الاحتلال الحربية، حيث استشهد صاحب المنزل وزوجته
وأبناؤه الخمسة، في أعنف سلسلة غارات شهدها قطاع غزة ليلة الأحد، طالت المناطق الغربية
بأكملها من مدينة غزة.
وتعد هذه المجزرة هي الثانية في أقل من 24 ساعة يرتكبها الاحتلال
بحق عائلات بأكملها، إذا استشهد الجمعة 10 أفراد من عائلة أبو حطب بعد استهداف منزلهم
بشكل مباشر في مخيم الشاطئ، ولم ينج من هذا القصف الوحشى سوى رضيع يبلغ من العمر خمسة
أشهر.