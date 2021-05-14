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مصر تفتح معبر رفح غداً لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

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مصر تفتح معبر رفح غداً لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

مصر تفتح معبر رفح
مصر تفتح معبر رفح
Native
الجمعة، 14-05-2021 07:04 م المصريون
أعلنت مصر اليوم الجمعة، فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة غداً السبت لاستقبال المصابين من قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

كما قررت الدولة المصرية فتح معبر رفح لاستقبال جرحى غزة، وتقديم لهم العلاج في مستشفيات العريش شمال صحراء سيناء.

وأمرت القيادة المصرية الأطباء المصريين بمصر بالتوجه إلى مستشفيات العريش العام -بئر العبد- الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وارتفع حصيلة أعداد شهداء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، اليوم، إلى 122 شهيد بينهم 31 طفلاً 20 سيدة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في تصريح مقتضب، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 900 جريحاً بجراح مختلفة.
 

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