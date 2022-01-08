مصرع وإصابة 31 في حادث مروع على طريق أبورديس

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وقع صباح اليوم حادث طريق طور سيناء أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لقي على أثره 14 شخصا مصرعهم وأصيب 17 آخرين في حادث طريق طور سيناء ابورديس القديم بين ميكروباص وحافلة نقل ركاب.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا يفيد بمصرع 14 شخصا وإصابة 17 آخرين وذلك نتيجة انعدام الرؤية واختلال عجلة القيادة من أحد السائقين .

وقد هرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لموقع الحادث وتم نقل المصابين وقد تم وضع الجثث في ثلاجة طور سيناء ويخضع المصابين للعلاج بمستشفى الزهراء بـ طور سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة أن عدد الوفيات 14 شخصا والمصابين 17 مشيرا أنه يخضع المصابين للعلاج في مستشفي الزهراء وتم تحويل ٧ مصابين لمستشفي ابورديس.

وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق .



