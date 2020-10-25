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مستشار أردوغان يتهم القيادة السعودية بالتحريض على المقاطعة

مستشار الرئيس التركي ياسين أوقطاي
مستشار الرئيس التركي ياسين أوقطاي
 
الأحد، 25-10-2020 08:07 م المصريون
وجهه مستشار الرئيس التركي ياسين أوقطاي أتهاماً مباشراً للقيادة السعودية بإعتبارها أنها اليد الخفية وراء مقاطعة المنتجات التركية في المملكة.
وكتب أوقطاي  مقال تحت عنوان "العقلية الكامنة وراء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية: أن تجهل أن الرزاق هو الله، أن حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة تحظى بدعم شبه رسمي وإن كانت السلطات السعودية لم تعلن عن ذلك".
وأكد أوقطاي إلى أن رئيس غرف التجارة السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، يقود هذه الحملة مع بعض المقربين من العائلة المالكة، معتبرا أن تحركاته لا يمكن أن تندرج "في إطار حرية التعبير من دون أن تكون موجهة من مركز صنع القرار في السعودية".
 

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