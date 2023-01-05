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محمد قمّاح يكشف عن مرضه الذي سلبه جماله: دخلت ستار أكاديمي عشان البنات (فيديو)

محمد-قماح
محمد قماح
Native
Teads
الخميس، 05-01-2023 12:20 م

 

روى الفنان محمد قمّاح، تفاصيل جديدة عن رحلته من برنامج "ستار أكاديمي" إلى عالم السينما، ثم الاختفاء المفاجئ.

 

وحلّ محمد قمّاح ضيفا ببرنامج "أنا سعيد" الذي يقدمه الإعلامي سعيد جميل عبر قناة "القاهرة والناس"، حيث تحدث عن فترة مرضه الصعبة وزواجه.

وعن "ستار أكاديمي" قال إنه حاول المشاركة في البرنامج، بعد إقناع أصدقائه له بأنه فرصة للقاء الفتيات.

 

وأضاف: "دخلت البرنامج كان عندي 17 سنة، وكنت بتكسف جدا وطالع من ثانوية وفي أولى جامعة، بعزف أورج في المدرسة وبلحن.. البرنامج كان مسمّع جدا، وصحابي قالولي في برنامج فيه بنات كتير".

 

وتابع: "اشتريت استمارة البرنامج بـ 15 جنيه، هي كانت المفروض ببلاش، لكن واحد اشتراها وباعها في السوق السوداء، وأنا وصحابي كنا رايحين نقضيها، لكن أنا الوحيد اللي دخلت البرنامج".

 

وعن حالته الصحية، قال: "أنا عدّيت بمراحل كتيرة في حياتي عطلتني ومنها المرض قبل ما أعرف رودي مراتي، وخسرت فلوسي وثقتي بنفسي، ورودي رجعتلي كل حاجة".


 

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