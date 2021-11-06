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محامي «سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة صادمة في اعترافات القاتل

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القاتل
Native
السبت، 06-11-2021 10:45 ص

كشف محمد عادل، محامي المجني عليه في جريمة الإسماعيلية، عن اعترافات صادمة لموكله المتهم في قتل شخص في العقد الخامس من العمر، حيث قام بفصل رأسه عن جسده في قضية هزت الرأي العام.
وأكد "عادل" أن القاتل قال أمام جهات التحقيق إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، ولكنه في ذلك اليوم كان متوجها لقتل اثنين آخرين كانا يعملان معه في أحد محلات الأسماك بالمنطقة.
ولفت المحامي إلى أن المتهم اعترف بأنه توجه إلى محل الأسماك من أجل قتلهم، ولكنه لم يجدهم، وأثناء عودته وجد المجني عليه في وجهه فأخذ يتحدث معه ثم قام بقتله، قائلا..جات معايا كده.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا حول الواقعة، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحا عمدًا بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مسوغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
 

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