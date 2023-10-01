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مات بنفس مرض والده.. أحمد سامي العدل في 12 معلومة

وفاة-احمد-سامي-العدل-1
احمد سامي العدل
الأحد، 01-10-2023 08:17 ص


رحل عن عالمنا يوم السبت 30 سبتمبر، المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ.

 

وأعلنت شقيقته رشا، خبر وفاته، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب وأجعل قبره روضة من رياض الجنة".

 

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن المخرج أحمد سامي العدل الذي توفي في ريعان شبابه:

 

- عمل في الإخراج كمساعد مخرج.

 

- شارك في عدة تجارب تمثيلية.

 

- نجل الفنان الكبير الراحل سامي العدل.

 

- شقيقته هي الفنانة رشا سامي العدل.

 

- عمه المنتج الكبير جمال العدل والمنتج محمد العدل.

 

- عمه المؤلف والسيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل.

 

- خاض تجربة التمثيل في 6 أعمال فنية.

 

- كانت آخر مشاركاته الفنية فيلم "أعز الولد".

 

- من أعماله السينمائية، أفلام: "تيتتانيك: النسخة العربية" ، "أعز الولد" ، "المهاجر".

 

- من أعماله التليفزيونية، مسلسلات: "حارة اليهود" ، "فوق مستوى الشبهات".

 

- عمل مساعد مخرج بمسلسل"جميلة" و "ضد الكسر" و "نسر الصعيد" و "الحساب يجمع".

 

- توفي أحمد سامي العدل بنفس مرض والده وهي معاناته بمشكلة في القلب.

 

وأعلنت رشا سامي العدل، موعد ومكان تشييع جنازته، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "صلاة الجنازة على المغفور له أخي الغالي أحمد سامي العدل في مسجد الفاروق في المعادي بعد صلاة العصر أرجوا الدعاء".

 

يذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

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