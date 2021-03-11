«قمرين».. والدة ياسمين الخطيب «الحسناء» تثير الجدل

الخميس، 11-03-2021
10:32 ص
محمد فضل
بعد ساعات من نشرها جلسة تصوير رفقة والدة
ها "الحسناء
"،
تصدرت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب
، مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بسبب إطلالتها رفقة والدة
ها .
ونشرت ياسمين جلسة تصوير جديدة لها بصحبة والدة
ها والتي نالت
إعجاب الجميع بسبب جمال
ياسمين الموروث من والدة
ها.
وأثارت الصور اهتمام كثير من رواد مواقع التواصل حيث أكد
البعض على الشبه الكبير الذي يجمعهما خاصة في لون العينين الزرقاء والبشرة الفاتحة.
جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب
ولدت بالقاهرة لأب مصري، وأم
تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس
أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات.