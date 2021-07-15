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فنان كوميدي يظهر في إعلان للترويج للحشيش

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الخميس، 15-07-2021 09:34 ص

رفع الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، دعوى قضائية ضد شركة لبيع “القنب الهندي” وهو أحد أنواع الحشيش المخدر، بعد استخدام شخصيته على لوحات إعلانات.
وقد استخدمت شخصية “بورات” التي اشتهر بها كوهين، من أحد أفلامه، لترويج إنتاج القنب الهندي مع عبارة الشخصية الشهيرة “هذا جميل!”
وجاء في حيثيات القضية أن الممثل لم يسبق أن استهلك القنب الهندي، ولن يساهم في ترويجه مهما عرض عليه من مال.
ويطالب الممثل كوهين بتعويض قدره 9 ملايين دولار. ولم يصدر أي رد فعل عن الشركة المروجة للإعلان.
ويتهم الممثل، في القضية التي رفعها الاثنين في ولاية ماساتشوستس، الشركة المروجة للإعلان بانتهاك حقوق الملكية والتضليل في الإعلان.
ويقول محامي الممثل الشهير إن الشركة “جازفت” بافتراض أن ساشا لن يرى الإعلان. وقال المحامي إن شخصية “بورات” لها قيمة تجارية عالية، وسبق أن رفض الممثل عرضا بالظهور في إعلان للسيارات مقابل 4 ملايين دولار.
وجاء في حيثيات الدعوى أن “الحشيش يبقى قضية مثيرة للجدل، ولا ينوي كوهين ترويجه. فضلا عن أن الممثل ولد في عائلة يهودية متدينة، وهو يهودي محافظ على دينه، وفخور بإرثه الثقافي، ولا يريد الضلوع في الجدل ضمن الطائفة حول ما إذا كان بالإمكان استخدام القنب الهندي وفقا للعادات والديانة اليهودية”.

 

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