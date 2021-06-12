فنانة شهيرة تنشر صورة في أحضان زوجها السعودي بعد وفاته: جسد حي وقلب ميت

السبت، 12-06-2021
10:56 ص
بعد مرور ما يقارب الشهر على وفاة
ه، نشرت الفنانة والمخرجة
لورين عيسى، صورة جمعتها بزوجها المخرج السعودي الراحل عبد الخالق الغانم، مخرج مسلسل
“طاش ماطاش”، وهو نائم في أحضان
ها، معبرة عن وحدتها ومعاناتها بعد وفاة
ه.
وقالت لورين عيسى، عبر صفحاتها على مواقع التواصل
الاجتماعي، إنها تعاني الوحدة دونه، ولا تجد من يطمئنها كما كان يفعل معها في كل موقف
تمر به.
وأوضحت لورين عيسى:”إحساسي بالوحدة يزيد كثيرا رغم تواجد
الناس حولي، أنفاسي أصبحت متقطعة ونبضات قلبي تارة بطيئة وتارة سريعة”، لافتة:”أعيش
دون تفكير، جسد على قيد الحياة بقلب ميت، ليتك هنا لأحدثك عن كل ما حدث لي وأرتمي بأحضان
ك
كما عودتني”.
ولفتت:”أشتكي وتضمني بقوة لتقول لي (أنا معك لا تخافي ما
يفرقنا إلا الموت)، فعلا لم يفرقنا إلا الموت”،
موضحة:”لم أعد أحتمل بعدك عني أتمنى فقط أن يأخذني ربي لنلتقي”.
وكان المخرج عبد الخالق الغانم، توفى في 18 من الشهر الماضي،
عقب صراع مع مرض السرطان وذلك عن عمر ناهز 63 عاما.