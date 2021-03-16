الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 11:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

علامات مُبكرة يتجاهلها كثيرين تدل على الإصابة بالسرطان

هل تُسلم قطر الإخوان لمصر؟.. وزير الداخلية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري

وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم طائرة بسيارة!

فرض رسوم جديدة لدخول السعوديين مصر.. والسفارة تُعلق

دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

صادم.. بلد عربي يسجل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

ADS
 

فرض رسوم جديدة لدخول السعوديين مصر.. والسفارة تُعلق

2020_1_30_22_40_2_411
مطار القاهرة
 
الثلاثاء، 16-03-2021 09:24 ص محمد فضل

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية، بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء بياناً بشأن إجراءات السفر الجديدة للمواطنين السعوديين القادمين إلى مصر.
وقالت السفارة في بيانها : نود إحاطة المواطنين المسافرين إلى مصر بصدور تنظيم جديد لتأشيرات الدخول إليها بفرض رسوم على تأشيرة الدخول 25 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال.
وأوضحت أن القرار تم العمل به بدءاً من يوم 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس ، مشيرة إلى أن مصر قامت بتوفير خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار والتي تعمل على مدار 24 ساعة.
وفرضت مصر رسومًا على تأشيرة الدخول تُحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر).
ووفقا لصحيفة سبق السعودية، قال مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، إن "القرار إذا نفذ سيكون شأنا داخليا، ولا أستطيع التعليق عليه، ولكن العالم يتسابق في طرق الجذب، ومنه خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية".

 

إقرأ ايضا

الحكاية

بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

636402128752983202

علامات مُبكرة يتجاهلها كثيرين تدل على الإصابة بالسرطان

91be3f9f026da6cdf3898546b2f0e0c1de9a7888030a7c3bd39e70c54847062a

وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

أخبار متعلقة

عمرو محمود عباس

أول تعليق من الخارجية بشأن مقتل مصري بالرصاص في السعودية

فنانة

فنانة شهيرة تنشر صورة شاب تحرش بها: أنا معجب بالـ(.....)

فنانة

فنانة شهيرة: هدخل علاقات حب بس بدون جواز

علي الدين هلال

علي الدين هلال: مرحلة "مرسي" انحراف.. وعهد "السيسي" تنموي سيُغير وجه مصر

فنانة

غموض مصير فنانة شابة: طردها زوجها الثمانيني من المنزل .. واختفائها في ظروف غريبة

جثة

كشف غموض مقتل مراهقة "الموقف" .. هذا الشخص قتلها بعد علاقة بينهما