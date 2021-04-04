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بالمغرب..

فتاة شبه عارية تتجول في الشارع والأمن يفجر مفاجأة صادمة

صورة
من المغرب
 
الأحد، 04-04-2021 04:21 م محمد فضل
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، على واقعة تجول فتاة شبه عارية في الشارع، الأمر الذي جعلها محل تحرش ومطاردة البعض بشاورع مدينة بركان.

وأفاد مصدر محلي- حسب موقع أخبارنا- أن بعض الشباب حاصروا الفتاة ومنعوها من التجول مطالبين إياها باحترام الساكنة وارتداء لباس محتشم، لتحاول الهرب والاختباء داخل إحدى المحلات، قبل تدخل عناصر الأمن من أجل إخراجها وإرغامها على تغطية جسدها.

هذا، واتضح حسب تحقيق الشرطة، أن الفتاة تنحدر من خارج المدينة بعد أن تم طردها من منزل أسرتها بسبب حملها سفاحًا.
 

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