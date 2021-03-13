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فاطمة المؤمن: أشعر بالملل بسبب الثراء الفاحش وأريد الزواج من سعودي

9799941-2043429621
فاطمة المؤمن
 
السبت، 13-03-2021 11:01 ص

تصدرت الفاشينيستا الكويتية، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاطمة المؤمن، الترند في الكويت والسعودي، بعد لقاء تليفزيوني تحدثت فيه عن قيمة دخلها الشهري ورغبتها في الزواج من رجل سعودي.
وقالت “المؤمن”، خلال حوارها ببرنامج “سندريلا”، المذاع قناة “ATV” الكويتية:” ليس من الضرورة أن يكون كويتياً، وأفضل أن يكون خليجياً، ولكني أحب الجنسية السعودية الصراحة”.
وحول سبب تفضيلها للزوج السعودي، ذكرت “المؤمن”:”أحب اللهجة السعودية، وأحب قيمهم”، مضيفة:أمي أنا سعودية”.
وحول دخلها الذي تجنيه من وراء عملها في مجال السوشيال ميديا، أوضحت “المؤمن”،  أنها تحصل شهرياً على ما يقارب الـ50 ألف أو 70 ألف دينار كويتي، لافتة إلى أنها تشعر بالملل بسبب الترف الزائد والثراء الفاحش.
وتابعت:”كل شهر يتراوح دخلي ما بين الخمسين أو سبعين ألف دينار وأتوقع أي انفلونسر قاعدة تتابع راح تكون متفقة معي”، مشيرة:”أشعر بالملل لأني أحس أن كل شيء عندي عادى لأن فى السوشيال ميديا كثير يجيلي أشياء بدون ما أطلبها فقبل كنت أستمتع لما أنزل أسوي شوبينج الحين ما أستمتع لأن كل شيء صار عندى وما أستمتع باختيارها وراحت اللذة”.

 

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