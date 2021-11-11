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غضب في السعودية بسبب انتشار لعبة تُهين القرآن الكربم

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لعبة
Native
الخميس، 11-11-2021 04:00 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر إهانة للقرآن الكريم في أحد الألعاب الإلكترونية الشهيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، وخاصة في السعودية.
وظهرت صفحات من القرآن الكريم مرمية على الأرض بشكل مهين، بينما يقوم اللاعبون بالمشي عليها، في التحديث الأخير للعبة "كول أوف ديوتي call of duty"، الأمر الذي أثار غضبا واسعا.
وطالب مغردون بمقاطعة الشركة المنتجة حتى تقوم بحذف التحديث وتقدم اعتذارا رسميا للمسلمين.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تهين فيها لعبة "كول أوف ديوتي" الإسلام، حيث وضعت في وقت سابق  لفظ الجلالة في دورة مياه، ما أثار غضبا اضطرت الشركة على إثره إلى الاعتذار وحذف المقطع.
 

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