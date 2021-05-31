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عودة المحال التجارية والمطاعم للعمل غدًا حتى 11 مساءً

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الإثنين، 31-05-2021 11:12 ص

يبدأ غدا الثلاثاء الأول من يونيو العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والورش والمطاعم ودور السينما ،بعد انتهاء الاجراءات الاستثنائية التى اقرتها اللجنة العليا لادارة ازمة فيروس كورونا منذ 6 مايو حتى 31 مايو الجارى ،بغلق المحال العامة والمطاعم والكافيهات في 9 مساءا.
وتتضمن المواعيد الصيفية التى اصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اعتبارا من السبت 17 أبريل الماضى ،كانت مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.
كما أنه مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
 

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