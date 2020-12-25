عمرو موسى: الجامعة العربية «ما تقدرش» تمنع التطبيع مع إسرائيل

الجمعة، 25-12-2020
12:52 م
المصريون
قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الجامعة لا تستطيع منع أي دولة من التطبيع
مع إسرائيل
.
وأضاف موسى خلال برنامج "حديث القاهرة" أمس: "أمين جامعة الدول العربية الحالي لا يستطيع أن يقول لأي دولة أن تطبع أو لا تطبع مع إسرائيل
، ولا يستطيع أن يقول لأي دولة أن تحارب إسرائيل
".
وأشار إلى أن أمين الجامعة الحالي، أحمد أبو الغيط، دبلوماسي قديم ومخضرم ومدرك لكافة قضايا المنطقة والدول العربية.
وأكد موسى أنه لا بد من حل تفاوضي فلسطيني إسرائيل
ي، والذي يحتاج إلى دعم عربي، منوها إلى أنه يمكن حل الدولتين من خلال الاستفادة من التطبيع
بين الإمارات وبعض الدول العربية وإسرائيل
.
وأوضح أن الرأي العام العربي أصبح خطيرا، ولا يجب على القادة العرب إغفال ذلك الأمر، لافتا إلى أنه لا يمكنه التكهن بما قد يفعله الرئيس الأمريكي جو بايدن في السياسة الخارجية.