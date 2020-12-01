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عاجل/ السفارة الأمريكية: مكافأة ٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

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السفارة الأمريكية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 12:37 م المصريون

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن أشخاص معينين أو نشاطهم.
وفي التفاصيل، فقد أعلنت السفارة عبر بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوط"، أن جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ، أعاد من خلال مكتب المكافآت من أجل العدالة (RFJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الإعلان عن عروض المكافآت والمتعلقة بانتهاكات كوريا الشمالية على النحو التالي:
1. ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الشؤون المالية بموجب قانون تعزيز السياسات والعقوبات في كوريا الشمالية، رقم 22 USC 2708 (b) (12)
2. ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أي فرد ، بناءً على توجيهات من حكومة كوريا الشمالية أو تحت سيطرتها ، يساعد أو يحرض على انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر.
 

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