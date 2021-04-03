عاجل.. اعتقال شخصيات بارزة في البلاط الملكي بالأردن

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أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 03-04-2021 07:18 م المصريون
كشفت وكالة الأنباء الأردنية، اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.

ولم يتضح بعد سبب هذا التطور في البلاد، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
 

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