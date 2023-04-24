الثلاثاء 25 أبريل 2023
توقيت مصر 02:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هالة صدقي تتلقى مكالمة من محمد صلاح بعد عرض جعفر العمدة وتكشف الكواليس

حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل جعفر_العمدة.. تفاصيل

بعد "أكلة الفسيخ".. 9 علامات للإصابة بالتسمم وإليك الإسعافات الأولية

ظهور مخلوق بحري ضخم يثير الرعب على أحد شواطئ تايلاند.. تفاصيل

لماذا أفرج القضاء الفرنسي عن الفنان المغربي " سعد لمجرد" ...تفاصيل

الملكة صفصف.. هالة صدقي: مخضوضة من نجاحي في جعفر العمدة

"صلاح" يلغي متابعة "النني" على إنستجرام.. ما السبب الخلاف بينهما؟

زوج علا غانم: " كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر العمدة"

البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

بعد وصوله 37 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار في البنوك اليوم

ADS
 

ظهور مخلوق بحري ضخم يثير الرعب على أحد شواطئ تايلاند.. تفاصيل

rmsQjm3z
مخلوق بحري ضخم
Native
Teads
الإثنين، 24-04-2023 02:57 م نسمه عبد الوهاب
اصيب رواد الشواطئ بـ الرعب عندما جرفت المياه حيوانا بحريا ضخما ومروعا يعرف بـ "بقرة بحر" وهي مقطوعة رأسها.

تعد أبقار البحر، وهي من أقرباء خراف البحر، من الأنواع المعرضة للخطر والمحمية بموجب القانون في معظم البلدان التي يمكن العثور عليها فيها.
هذا هو الحال في تايلاند حيث جرفت المياه بالحيوان المشوه في جزيرة كوه سريبويا ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بلغ قياس أبقار البحر حوالي 2 متر ووزنه 100 كجم، كما يقدر أن 200 من أبقار البحر بقيت في المياه التايلاندية.
تعتقد السلطات التايلاندية أنه تم استخدام سكين لقطع رأس الحيوان، على الأرجح بعد أن تم القبض عليه في شبكة صياد لتحرير بقية جسده.
ومع ذلك، هناك نظرية أخرى مفادها أن شخصًا ما خرج عمدًا بحثًا عن أبقار البحر لقطع رأسها، ويعتبر البعض في تايلاند أنيابها تحقق النجاح، ويمكن بيعها للمؤمنين بالخرافات بسعر مرتفع أصر يونغوت فانغكوا ، رئيس قرية في الجزيرة، على أن هذا الفعل لن يرتكبه أحد السكان المحليين لأن السكان يعملون بجد للحفاظ على الحيوانات ومصدر غذائها الرئيسي ، الأعشاب البحرية.
بقرة البحر مصطلح يستخدم لوصف جميع الأنواع في ترتيب سيرينيا، بعد حالات الانقراض ، لا يوجد الآن سوى أربعة أبقار البحر، وخروف البحر الأمازوني ، وخراف البحر في غرب الهند ، وخراف البحر في غرب إفريقيا.
 

إقرأ ايضا

هالة-صدقي

هالة صدقي تتلقى مكالمة من محمد صلاح بعد عرض جعفر العمدة وتكشف الكواليس

2023_3_15_10_37_33_410

حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل جعفر_العمدة.. تفاصيل

ylSpMijQ

بعد "أكلة الفسيخ".. 9 علامات للإصابة بالتسمم وإليك الإسعافات الأولية