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طلاق نهائي وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة رقص سيدة "الفستان الأزرق"

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سيدة الفستان الأزرق
الأربعاء، 21-06-2023 09:04 ص

 

كشف محمد سلامة جار سيدة الفستان الأزرق، تفاصيل جديدة بشأن خلاف صاحبة الفستان الأزرق، وزوجها، وقال إن الوضع وصل للطلاق بشكل نهائي، وأن السيدة والزوج تركا القرية بالكامل.

وأوضح أن الوضع بالقرية صعب، والأسرة ترى أنها تعرضت لـ فضيحة، وأن الجميع كان يتمنى أن تسير الحياة، وأن ما فعلته البنت لن يتكرر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، وهو أحد الأقارب، وأن أسرة الزوج والعروسة أقارب.

 

ولفت إلى أن الزفاف كان في قرية بالمنصورة، والجميع في القرى، يفعل مثل هذه الفتاة.

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