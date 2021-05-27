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شريف دسوقي يوجه رسالة صوتية لـ«السيسي» والجمهور من داخل المستشفى

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الخميس، 27-05-2021 12:25 م

حرص الفنان شريف دسوقي على توجيه رسالة شكر لجمهوره ورسالة خاصة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تسجيل صوتي له نشره الفنان حسن أبو الروس.
وقال شريف دسوقي: "بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون"، صدق الله العظيم، شكرا لكل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة، وبشكر كل الشعب المصري كله.. وكل اللي واقفين ورايا.. بشكر ربنا إن لينا أب كبير قال “إحنا مش بتوع حداد”، وإن شاء الله هنتقابل في حاجات حلوة كتير.. مليونير مليونير مليوني.. دلوقتي بقيت بيكم مليونير".
يذكر أن إيناس فهمي، ابنة شقيقة الفنان شريف دسوقي، كشفت عن الحالة الصحية للفنان قائلة: "الحالة الصحية مستقرة بشكل كبير الآن، كما أن الحالة النفسية الخاصة به تحسنت كثيرا الفترة الحالية نتيجة الاهتمام الكبير الذي حدث معه".
وأضافت “فهمي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية، أن اهتمام الرئيس السيسي به ووزيرة الصحة وعدد كبير من الفنانين كان سببا أساسيا في تحسين حالته النفسية، موضحة أنهم لم يتوقعوا أن يحدث هذا أبدا.
وأكدت أنه أصبح أفضل وبدأ يتجاوب ويتحدث مع الآخرين، موضحة أنه ما زال حزينا ولكن ليس بالقدر الكبير وأن حالته مستقرة في الوقت الحالي بشكل كبير جدا، مشيرة إلى أن هناك مضاعفات يعاني منها ولكنه يتعافى، وحالته النفسية جيدة.

 

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