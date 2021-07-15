شاهد.. إصابة شقيق إلهام شاهين بكشر في الركبة

الخميس، 15-07-2021
10:45 ص
كشف الفنان
أمير شاهين شقيق الفنان
ة الهام شاهين عن تعرضه
للاصابة
بكسر فى الركبة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وعلق أمير شاهين بصحبة كلبته : "إنها تشعر بألمي كسر
الساق.. ملاحظة.. أنا بخير الحمد لله.. أحلى صيف ده ولا إيه؟”.
وكانت اخر اعمال امير شاهين
مسلسل “بين السما والارض” والذى
عرض فى رمضان الماضى.
العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث
المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية
مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا