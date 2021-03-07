شاهد.. أول ظهور لـ معز مسعود وحلا شيحة في شهر العسل
معز وحلا
الأحد، 07-03-202111:23 صمحمد فضل
في أول ظهور لهما بعد 27 يومًا من الزواج الذي أثار
جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها برفقة زوجها
الداعية والمنتج الفني معز مسعود، في أول ظهور لهما منذ عقد قرانهما.
وظهرت "شيحة" رفقة زوجها وأبنائها، وعلقت
بالقول :" الحمد لله يوم جميل مع العائلة.. ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا وأولادكم
جميعا".
وتزوج الثنائي رسميًا في 8 من الشهر الماضي،
بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور الأهل والأقارب فقط، بسبب الإجراءات
الاحترازية لفيروس كورونا.