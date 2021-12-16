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سيدتان تمزقان جارتهما بالسكاكين في الشارع ببولاق الدكرور

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ارشيفية
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الخميس، 16-12-2021 12:53 م

طلبت نيابة الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اعتداء 3 أشقاء بينهم سيدتين على ربة منزل بالأسلحة البيضاء في الشارع وسط المارة ببولاق الدكرور في الجيزة مما أحدثوا بها إصابات بالغة، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للسيدة المصابة لاستكمال التحقيقات.
وتستمع النيابة العامة في الجيزة لأقوال الشهود والجيران في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما تعرضت له من اعتداء تبين بأنها تعانى من جروح قطعية بالكتف الأيمن طوله حوالي ٢٠ سم، وجرح قطعي بالظهر طوله حوالي ٣٠ سم، وجرح قطعي بالفخذ الأيمن من الجهة الأمامية طوله حوالي ١٥ سم، كما تبين إصابتها بجرح قطعي بالفخذ الأيمن من الخلف طوله حوالي ١٥ سم.
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى" نسمة ع" مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدي آخرين ومقيمه بمدينة عامر.
بالانتقال والفحص وسؤال المصابة، أفادت بتعدي 3 أشقاء "سيدتين" وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و"شقيقهن" حسين م. ع، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.
وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.
 

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