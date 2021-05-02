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سياسي لبناني يطالب السعودية بأغرب طلب لوقف تهريب المخدرات

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سياسي لبناني يطالب السعودية بأغرب طلب لوقف تهريب المخدرات

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الأحد، 02-05-2021 10:36 ص

اقترح ضيف لبناني في برنامج تلفزيوني بقناة “OTV” اللبنانية، على السعودية شراء أجهزة الكشف عن المخدرات التي تعمل بالأشعة السينية ومنحها للبنان لوقف عمليات التهريب.
وقال الضيف: “عندي اقتراح.. أديش حق الـ19 سكانر.. عبكرا الصبح بالتلفون إذا بديهم السعودية إلى أي جهة ما بيجبولنا إياهم وكتر الله خيرهن هيك بيقف تهريب لبنان لكله.. بيكونوا هن ساعدونا على القصة”.
وتابع الضيف بأسلوب ساخر من المملكة: “مش بلد شقيق وبيحب ساعد لبنان.. يعطونا سكانر”، فيما قاطعه المذيع بسبب إنكاره دعم المملكة لبلاده، بقوله: “على كل حال فينا ننكر الدعم اللي عطيته السعودية للبنان”.
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