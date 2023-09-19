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سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء

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الثلاثاء، 19-09-2023 03:54 م نسمه عبد الوهاب
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والمصرفية الرسمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، حيث سجلت العملة الأمريكية في بنك CIB مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال منتصف تعاملات منتصف الأسبوع الجاري، ليظل سعر الشراء مستقرا عند 30.82 جنيه و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في Bank of Alexandria، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه السعر المتعامل به رسميا للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم BLOM، بلغ سعر الدولار الآن مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مستوى، 39.50 جنيها للشراء، و40 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر.
ويعقد البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعا جديدا بـ لجنة السياسات النقدية بالبنك، لحسم مصير الفائدة في مصر، بعد وصول معدل التضخم لـ 30.4% خلال أغسطس، مع وصول الفائدة لـ 19.25% للإيداع، و20.25 لعمليات الإقراض.



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