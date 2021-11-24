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سارة سلامة تعلق على الهجوم عليها بسبب عملية تجميل شوهت شكلها

280px-Sara_Salama
سارة سلامة
Native
Teads
الأربعاء، 24-11-2021 09:29 ص

أثارت الفنانة سارة سلامة الجدل بأحدث إطلالاتها، إذ بدت مختلفة كثيراً .
ونشرت سلامة صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجدها داخل سيارتها ظهرت خلالها بملامح تختلف عن ملامحها بشكل كبير.
وانهالت تعليقات المتابعين، حول شكلها، مشيرين إلى أنها كانت أكثر جمالاً بدون عمليات التجميل، حتى أن البعض طالبها بالتوقف عن إجراء عمليات الجميل، وأن تحافظ على ما تبقى من جمالها بحسب وصفهم.
وعلّقت الفنانة قائلة: “أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس.. ربنا يشفي كل نفس مريضة”.

 

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