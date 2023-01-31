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زوجي اختفى من 4 شهور.. هل اعتبره مات وأتزوج؟ (فيديو)

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الشيخ حسن الجنايني
Native
Teads
الثلاثاء، 31-01-2023 11:40 ص

 

 

"زوجي تركني وسافر واختفى ٤ شهور، هل اعتبره أنه مات وأقضي فترة عدة وأتزوج رجلا غيره، علمًا بأنني لم أنجب منه وسني صغير، ولكنه اختفي من الحياة ولم اعرف عنه أي شيء ومع العلم أنه على قيد الحياة ولكن قرر الهروب؟".

 

سؤال تلقاه الشيخ حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، ليقول في رده، إن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال كفي بالمرء اثمًا أن يضيع من يعول، متسائلا ازاي تترك زوجتك ولم ترسل لها أموالا، وكيف تأمن عليها، مؤكدًا الأشياء التي فعلها الزوج لا يجوز فعلها ابدًا.

 

وأضاف الجنايني في لقائه ببرنامج،" رحلة أمل" المذاع عبر فضائية،" الشمس" بأنه في واقع السؤال فهذا الزوج مذنب، وإن لم تريدها لك أن تطلقها ولكن لا تتركها كذلك، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة البقرة،" وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ"، مشيرًا إلي أن هذا الفعل يكون فاعله تعدى حدود الله ويتعدى ما أمره الله به مع زوجته.

 

وأوضح الداعية الإسلامي أنه من المعلوم أن المرأة من أربعة شهور إلى ست شهور فلو لم يسأل الزوج في هذه المدة عن زوجته ولا يرسل لها مالا لتطعم نفسها وهذا الزوج على قيد الحياة فمن حق هذه الزوجة ان ترفع أمرها إلى القضاء.

 

ونصح الجنايني السائلة بأن تبحث عن زوجها وتسأل عنه أهليته، وليس من الطبيعي ان غاب الزوج تقول الزوجة بركة يا جامع وتذهب إلى الزواج.

 

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