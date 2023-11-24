السبت 25 نوفمبر 2023
توقيت مصر 01:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رميا بالرصاص إنهاء حياة سائق على يد أبناء عمومته بسوهاج

بعد تحركات للقضاء على السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق الموازية

"يا نتجوز يا هقتلك".. نيرة أشرف جديدة داخل حمام مول شهير بأكتوبر

لحظة القبض على مستشار الرئيس الأمريكي السابق بعد إهانة بائع مصري وسب الرسول

فيديو صادم.. مديرة مدرسة ومعلمات يطاردن طالبة في الشارع حتى صدمتها سيارة وماتت بالكويت

ضبط الراقصة "أم اللول" و "فرانكو" بتهمة الفعل الفاضح بالعراق

رقم صادم.. وكالة فيتش تكشف سعر الدولار المتوقع بعد التعويم

مفاجأة.. منصب مهم خارج الأهلي في انتظار سيد عبدالحفيظ خلال أيام

في 9 دقائق.. ماذا فعلت محكمة سعودية مع معلمة بلغت الـ30 عامًا ويرفض والدها زواجها؟

هيثم فاروق يثير الجدل بالكشف عن أكثر اللاعبين "حقارة" في الزمالك

رميا بالرصاص إنهاء حياة سائق على يد أبناء عمومته بسوهاج

images
صورة
الجمعة، 24-11-2023 11:23 م نسمه عبد الوهاب
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار نارى" – نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك"– "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيار نارى من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التي أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

إقرأ ايضا

IMG-20231123-WA0005

"يا نتجوز يا هقتلك".. نيرة أشرف جديدة داخل حمام مول شهير بأكتوبر

IMG-20231123-WA0017

فيديو صادم.. مديرة مدرسة ومعلمات يطاردن طالبة في الشارع حتى صدمتها سيارة وماتت بالكويت

IMG-20231123-WA0014

ضبط الراقصة "أم اللول" و "فرانكو" بتهمة الفعل الفاضح بالعراق

أخبار متعلقة

IMG-20231112-WA0033

بعد 5 سنوات.. الكشف عن السبب الصادم لوفاة سائح وزوجته في مصر