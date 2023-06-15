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"رقصة هزت مصر".. التفاصيل الكاملة لفتاة الفستان الأزرق

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الفتاة
الخميس، 15-06-2023 10:25 ص

 

من هي سيدة الفستان الأزرق التي أصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي؟.

 هي سيدة في العشرينيات من عمرها من محافظة الدقهلية، وكانت تحضر حفل زفاف صديقتها الأقرب إليها، فجأة تحولت إلى تريند وتصدرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة تهدد استقرار حياتها الزوجية، فماذا حدث وكيف تطورت القصة بهذا الشكل؟

 

كانت «ياسمين»، ابنة محافظة الدقهلية، تحضر حفل زفاف صديقتها «الأنتيم»، فعبرت عن فرحتها بالرقص طوال الفرح مؤدية حركات لفتت أنظار الجميع دون أن تدرك أن أحد المعازيم صورها بالفيديو ونشر الفيديو على موقع تيك توك، لينتشر بسرعة البرق ويصل إلى زوجها الذي هددها بالطلاق- بحسب ما أكدت «ياسمين» في فيديو لها انتشر على موقع «الفيس بوك».

روت «ياسمين» تفاصيل مشاجرتها مع زوجها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن هناك شخصا يصورها، وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفيديو حتى لا تتطور الخلافات بينها وبين زوجها، مشيرة إلى أنها ستحرر محضرا ضد مصور الفيديو الذي انتهك خصوصيتها ونشر فيديو الرقص على صفحته الشخصية ليحقق مشاهدات كبيرة من ورائها.

 

وبعد الهجوم الذي تعرضت له «ياسمين» بسبب الفيديو، خرجت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، للدفاع عنها، مؤكدة أنها لم تفعل شيئا خطأ وهجوم ما وصفتهم بـ«فئران الإنترنت» عليها غير مبرر، وأضافت «نهاد» في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك: «أنا فتحت موقع يوتيوب لقيت بنت زي القمر بترقص في فرح صاحبتها بكل تلقائية وسعادة وباين عليها الفرحة، والفيديو مبهج لأنها بترقص رقص بلدي مصري على أبوه».

وهاجمت «نهاد» من وصفتهم بـ«أوصياء الإنترنت»: «اللي أزعجني إني لقيت أوصياء داخلين بمنتهى الوقاحة يهاجموا البنت بتعليقات سافلة كلها جرائم عشان رقصت في الفرح، دول أنا بعتبرهم براغيت وفيران الإنترنت وأعداء الفرح، دول ما يعرفوش إن الرقص أداء للتعبير، والمصريين طول عمرهم بيعبروا عن الفرحة بأشكال مختلفة، أنتم بتعاقبوها ليه.. عشان محجبة؟، ولا بتتشطروا عليها علشان مش هاتعرف ترد؟».

 

وعرضت «نهاد» استقبال السيدة في مكتبها معلنة تطوعها للدفاع عنها: «البنت من طبقة بسيطة ومش هتعرف تروح لمحامي، بس لو جاتلي هعملها بلاغات عشان أأدب فيران الإنترنت، لأن اللي عملوه معاها جرايم وتحرش وقلة أدب، وعقوبته توصل إلى 5 سنين سجن».

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