رجل يصطاد حيوانا مفترسا "مصاص للدماء".. فماذا حدث؟
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السبت، 13-05-202301:45 منسمه عبد الوهاب
اصطاد بعض الصيادين في الجزائر سمكة نادرة، ووثق تلك اللحظات بتصوير مقطع فيديو ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلًا بين المتصفحين، ما بين راغبين في إعادة إلى البحر مرة أخرى، وأخرين يرفضون ذلك بسبب تصنيفها بأنها مفترسة.
وسرعان ما تداول مقطع الفيديو، الذي تظهر به السمكة المخيفة، في إحدى الشواطئ، مع توضيح أحد الصيادين بأنه لم يرى هذا النوع من الأسماك من قبل، وهي تشبه الثعبان، ويطلق عليه "مصاصة للدماء"، وذلك لأن فمها على شكل دائري وتلتصق بالأشياء بقوة مثل المغناطيس.
وكانت السمكة في مقطع الفيديو التصق فمها بالقارب، وحاول الصياد سحبها بقوة حتى تفلت القارب بفمها، ومن ثم وضعها في صندوق السمك الخاص به، و تسبب مقطع الفيديو وفعل الصياد في إثارة الجدل، حيث علق البعض وقال" هذه سمكة نادرة يجب إعادتها إلى البحر مرة أخرى"، " بيعها لن يوفر لك المال من الأفضل إعادتها إلى البحر"، " هذه السمكة مفترسة يجب التخلص منها".