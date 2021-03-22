الإثنين 22 مارس 2021
توقيت مصر 20:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رانيا يوسف تثير الجدل بتغريدة عن نوال السعداوي

هذه بنودها.. السعودية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن

ابنة نوال السعداوي تكشف عن مرضها المؤلم الذي ماتت بسببه

فتح أول مدرسة إسلامية للمتحولات جنسيًا

تفاصيل مقلب رامز جلال داخل الملاهي السعودية في رمضان

قرار عاجل من «البدري» بعد ظهور مسحة «صلاح»

كارتيرون يُصحح الأخطاء ويصدر تعليماته للاعبي الزمالك

هند صبري تُهاجم فنانًا شهيرًا: متحرش ومُغتصِب..لا يستحق أن يكون قدوة

كاميرا مراقبة توثق لحظة طعن مواطن سعودي في الشارع

عروس تلقي بنفسها من الطابق التاسع والكشف عن السبب الصادم

ADS
 

رانيا يوسف تثير الجدل بتغريدة عن نوال السعداوي

322026-1723939584
رانيا يوسف
 
الإثنين، 22-03-2021 08:20 م محمد فضل

أثارت الفنانة رانيا يوسف، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقها - ضمنيًا- على الضجة التي صاحبت وفاة الكاتبة والروائية نوال السعداوي.
ومنذ أمس حيث وفاة الكاتبة المثيرة للجدل نوال السعداوي، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مهاجمة للراحلة فيما يدافع البعض عن أفكارها وآرائها التي كانت منصبة ضد الحجاب والإسلام.
وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار، أرجوكم ممكن متحرقولناش الأحداث".
وحاز منشور رانيا يوسف على تعليقات مهاجمة لها، الأمر الذي اعتبره البعض أنها تدافع عن نوال السعداوي وأرائها ضد الشريعة الإسلامية.

 

إقرأ ايضا

Capture

هذه بنودها.. السعودية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن

Capture

ابنة نوال السعداوي تكشف عن مرضها المؤلم الذي ماتت بسببه

201905150326382638

فتح أول مدرسة إسلامية للمتحولات جنسيًا

أخبار متعلقة

images

شاهد.. هند القحطاني تثير الجدل بفيديو مفاجئ:« أنا مسوية ضجة»

07-03-21-471232763

رانيا يوسف تتعهد لأحد متابعيها بزيارة الصعيد

11

فنانة كويتية تصدم الجميع بصورة شبه عارية على السرير: صباح العشق

20210307110610701

شاهد.. وصلة رقص لـ الأنبا بشارة بالعصا تثير الجدل

Capture

بينهما 31 عامًا.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالزواج من فنانة في عمر ابنه(صور)

271658_0

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة فنانة شهيرة