رانيا يوسف تثير الجدل بتغريدة عن نوال السعداوي

الإثنين، 22-03-2021
08:20 م
محمد فضل
أثارت الفنانة رانيا يوسف
، موجة من الجدل
بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقها - ضمنيًا- على الضجة التي صاحبت وفاة الكاتبة
والروائية نوال السعداوي.
ومنذ أمس حيث وفاة الكاتبة المثيرة للجدل
نوال السعداوي،
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مهاجمة للراحلة فيما يدافع البعض عن
أفكارها وآرائها التي كانت منصبة ضد الحجاب والإسلام.
وكتبت رانيا يوسف
عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة
"تويتر" :" الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار، أرجوكم
ممكن متحرقولناش الأحداث".
وحاز منشور رانيا يوسف
على تعليقات مهاجمة لها، الأمر
الذي اعتبره البعض أنها تدافع عن نوال السعداوي وأرائها ضد الشريعة الإسلامية.