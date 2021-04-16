رائد فضاء يدخل موسوعة "جينيس" كصاحب أطول رحلة إلى الفضاء
سويشي نوجوتشي
الجمعة، 16-04-202111:56 صفتحي مجدي
سجل رائد فضاء ياباني، رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، من خلال التجول في الفضاء مرتين لمدة 15 عامًا خلال رحلة زمنية استغرقت 214 يومًا.
وذهب سويشي نوجوتشي، رائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جولة إلى الفضاء في 5 مارس كجزء من "إكسبيديشن 64" - البعثة الرابعة والستين والحالية طويلة المدى إلى محطة الفضاء الدولية، والتي بدأت في 21 أكتوبر 2020 - ، مسجلاً زمنًا قياسيًا بعد سيره في الفضاء في 3 أغسطس 2005.
وحطم نوجوتشي، رقمًا قياسيًا سجله سابقًا رائد الفضاء الروسي سيرجي كريكاليف.
وقال لمسؤولي (جينيس): "أشعر بالفخر والتواضع لأنني حطم الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الروسي الأسطوري سيرجي كريكاليف".
وأرسلت موسوعة جينيس نسخة رقمية من شهادة رسمية إلى نوجوتشي في محطة الفضاء الدولية.
وقالت إن الحصول على الشهادة في الفضاء كان "رائعًا جدًا ومبدعًا".
وأضاف كريج جلينداي، رئيس تحرير موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا التحدث مع رواد الفضاء، وكان من دواعي سروري أن أقدم شهادات لعدد من محطمي الأرقام القياسية على مر السنين. لكن لم تتح لي الفرصة أبدًا لتقديمها إلى رائد فضاء يعمل حاليًا في المدار".